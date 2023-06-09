لأول مرة في تاريخه...زد يصعد للدوري المصري الممتاز

المصدر: وكالات

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد في الصعود رسميًا إلى الدوري المصري الممتاز لموسم 2023 / 2024 بعد الفوز المثير الذي حققه على وادي دجلة بنتيجة 3 / 1، اليوم الجمعة في المباراة التي أقيمت علي استاد القاهرة بالمرحلة الـ29 قبل الأخيرة من منافسات من مجموعة القاهرة والقناة.

وافتتح أحمد رفعت التسجيل لزد في الدقيقة 21 من الشوط الأول، وأضاف محمد سمير الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 84.

وأحرز مصطفى سلطان الهدف الثالث لفريق زد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع قبل أن يسجل دجلة هدفه الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 96.

وبهذه النتيجة، يعبر فريق زد إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل لأول مرة في تاريخه، ليحجز أول مقاعد الصاعدين لدوري الأضواء والشهرة.

ويتصدر فريق زد جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية برصيد 62 نقطة، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند 54 نقطة في المركز الثاني.

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