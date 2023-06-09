الكويت يُكمل مجموعة الوحدة في كأس الملك سلمان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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اكتمل عقد فرق المجموعة الرابعة بدور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية العربية والتي تضم الوحدة بعد تأهل الكويت إلى النهائيات المقرر إقامتها في يوليو وأغسطس المقبلين، وتضم المجموعة الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري.

وصعد الكويت إلى دور المجموعات على حساب نواذيبو الموريتاني بعد فوزه خارج أرضه 2 - 1 وعلى ملعبه بهدف دون رد.

ويستهل الوحدة مشواره في كأس الملك سلمان بمواجهة الكويت في المباراة الأولى، ثم يلعب مع شباب بلوزداد الجزائري، والرجاء المغربي.

ولم يعلن الاتحاد العربي لكرة القدم بعد عن مواعيد مباريات دور المجموعات في النهائيات التي تقام في مدن الطائف والباحة وأبها بالسعودية.

وينتظر أن يحدد الوحدة برنامج الإعداد كاملاً خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاستقرار على مكان إقامة المعسكر الخارجي، حيث تنتظر الإدارة تقريراً من الجهاز الإداري المتواجد في أوروبا لاختيار أفضل مكان للمعسكر الخارجي استعداداً للبطولة والموسم الجديد، من المقرر أن تبدأ عودة اللاعبين للفريق من 20 إلى 25 الجاري على أن يخضع اللاعبون للفحوصات الطبية قبل المغادرة للمعسكر الأوروبي.

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