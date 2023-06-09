استبعاد معلول من تشكيلة تونس لمواجهة غينيا والجزائر

المصدر: وكالات

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استبعد جلال القادري مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم الظهير الأيسر المخضرم علي معلول لاعب الأهلي المصري من التشكيلة التي ستواجه غينيا الاستوائية ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024 والجزائر وديا الشهر الحالي.

واستدعى القادري 26 لاعبا لمواجهة غينيا الاستوائية على أرضها في الجولة الخامسة بالمجموعة العاشرة من التصفيات في 17 من الشهر الحالي ثم الجزائر وديا في عنابة بعدها بثلاثة أيام.

ويستعد معلول البالغ عمره 33 عاما لقيادة الأهلي أمام الوداد البيضاوي المغربي في الدار البيضاء بعد غد الأحد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز 2-1 في القاهرة يوم الأحد الماضي.

وكان معلول ضمن تشكيلة القادري في كأس العالم 2022 في قطر وودعت البطولة من الدور الأول.

وضمت قائمة المنتخب التونسي، الذي تأهل بالفعل إلى النهائيات التي ستقام في ساحل العاج العام المقبل، لأول مرة حمدي العبيدي وأسامة عبيد وأسامة بوقرة ومحمد الضاوي وعلاء غرام بالإضافة إلى الحارس إدريس العرفاوي.

وفي ما يلي التشكيلة:

حراس المرمى:

أيمن دحمان وبشير بن سعيد ومعز حسن وإدريس العرفاوي

مدافعون:

علاء غرام وأسامة الحدادي وياسين مرياح ومنتصر الطالبي ويان فاليري ومحمد دراغر ووجدي كشريدة وعلي العابدي ومرتضى بن وناس.

لاعبو الوسط:

أسامة العبيدي ومحمد علي بن رمضان وأنيس بن سليمان وفراس بلعربي وعيسى العيدوني وحنّبعل المجبري.

مهاجمون:

إلياس العاشوري وهيكل الشيخاوي ومحمد الضاوي وحمدي العبيدي وعصام الجبالي وهيثم الجويني وأسامة بوقرة.

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