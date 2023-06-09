مقابل راتب خرافي.. تفاصيل عرض أهلي جدة لضم راموس ومحرز

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فتح نادي أهلي جدة السعودي، خط مفاوضات مع الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان السابق، لضمه خلال الانتقالات الصيفية.

وأعلن باريس سان جيرمان رحيل راموس عن صفوفه عقب انتهاء عقده، دون التوصل لاتفاق جديد بخصوص استمراره لفترة أخرى داخل ملعب حديقة الأمراء بفرنسا.

وتسعى إدارة نادي أهلي جدة لحسم صفقة راموس في ظل تلقي اللاعب العديد من العروض، كونه صفقة مجانية لن تكلف الأندية دفع رسوم نظير التعاقد معه.

ووفقاً للصحفي التركي أكرم كونور، فإن عرض أهلي جدة لضم راموس بقيمة 20 مليون دولار سنوياً معفاة من الضرائب، لإغرائه بتوقيع العقود.

وشارك راموس مع باريس سان جيرمان في 40 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم المنقضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفاً.

تفاصيل عرض أهلي جدة لضم رياض محرز

وفي نفس الشأن، يواصل أهلي جدة محاولاته لإقناع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، بالانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي.

ووفقاً للمصدر نفسه فإن إدارة الأهلي قدمت عرضاً رسمياً إلى رياض محرز، تبلغ قيمته 30 مليون دولار سنوياً.

وسافر وفد رسمي من أهلي جدة إلى إنجلترا في الأيام الماضية للتفاوض الرسمي مع محرز وإقناعه بالعرض المقدم، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق رسمي حتى الآن بين الطرفين.

ومن المنتظر أن يحسم أهلي جدة خمسة صفقات عالمية في الفترة الصيفية بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على أربعة أندية، هي الهلال واتحاد جدة والنصر وأهلي جدة.

وسجل رياض محرز مع مانشستر سيتي 15 هدفاً خلال الموسم المنقضي بجميع المسابقات، بالإضافة إلى صناعة 13 هدفاً.

ويرتبط محرز بعقد مع مانشستر سيتي حتى عام 2025.

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