هل ينتقل رياض محرز إلى الأهلي السعودي؟

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت وسائل إعلام غربية، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي وليد معاذ، وصل إلى العاصمة البريطانية لندن، بهدف بحث إمكانية التعاقد مع النجم الدولي الجزائري رياض محرز.

وبحسب موقع "سي بي إس نيوز"، يقوم النادي بهذه الخطوة في إطار سياسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، التي تهدف إلى التعاقد مع أبرز نجوم كرة القدم العالميين، وتوزيعهم على أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.

وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، وليد معاذ، سافر إلى للندن لتأمين الصفقة مع النجم الجزائري، خاصة بعد أن حسم نادي الاتحاد السعودي أخيرا صفقتي كريم بن زيمة ونغولو كانتي، وتعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو.

وبدوره، أكد الصحفي المختص في مجال أخبار الرياضة وتحركات اللاعبين الدوليين، فابريزيو رومانو، عبر صفحته في "تويتر"، الخميس، أن الاتحاد السعودي مهتم بالتعاقد مع رياض محرز.

من جهة ثانية، أفاد المصدر بأن "مانشستر سيتي" لن يتخلى عن نجمه الجزائري محرز بشكل مجاني، وأنه "يطمح للحصول على عائدات من الصفقة في حال إتمامها".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز