بنزيمة: الاتحاد فريق متطور وأرغب في الفوز بالمزيد من الألقاب

المصدر: وكالات

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قال الفرنسي كريم بنزيمة في مؤتمر صحفي لتقديمه لوسائل الإعلام والجماهير في نادي الاتحاد اليوم الخميس إن بطل الدوري السعودي لكرة القدم فريق متطور ويسعى للفوز بالمزيد من الألقاب معه بعد التتويج بألقاب كثيرة في أوروبا.

وأضاف: "القاعدة الجماهيرية للاتحاد حفزتني على الانتقال لصفوفه. اخترت النادي لمواصلة حصد الألقاب.

"فزت بالعديد من الألقاب في أوروبا وأرغب في المزيد هنا".

وبدأ حفل تقديم بنزيمة في ملعب الجوهرة المشعة الذي نفدت تذاكره تقريبا باستعراض مسيرة بنزيمة وإنجازته وألقابه ثم دخل بنزيمة المؤتمر الصحفي مرتديا زيا رسميا ووشاحا لنادي الاتحاد عليه صورته.

ولا تزال أفراح الاتحاد مستمرة بعد تحقيق لقب الدوري السعودي بعد طول غياب وزادت باستقبال اللاعب الفائز بالكرة الذهبية.

وانضم النجم الفرنسي (35 عاما)، قائد ريال مدريد الذي حقق 25 لقبا مع الفريق الإسباني، للاتحاد يوم الثلاثاء الماضي بعقد ضخم حتى 2026 بعد ترك ريال بالتراضي.

وسيرتدي بنزيمة القميص رقم تسعة لينتزعه من المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري السعودي هذا الموسم.

ولعب انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في ديسمبر الماضي دورا في جذب ألمع النجوم للمملكة.

وانتقل الفرنسي بنزيمة، الحاصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والذي شكل ثنائيا رائعا مع رونالدو في ريال مدريد منذ 2009 وحتى 2018، إلى الاتحاد بعقد سخي.

كما يقترب الاتحاد من التعاقد مع نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي والفائز بكأس العالم 2018.

وتأتي تدعيمات الاتحاد قبل مشاركته في كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية في ديسمبر.

وخلال مشاركته الوحيدة، تأهل الاتحاد للمربع الذهبي للبطولة التي أقيمت في اليابان عام 2005.

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