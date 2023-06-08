ليست رباط صليبي.. الإصابة تبعد حجازي عن الملاعب 3 أشهر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علّق مصدر داخل منتخب مصر الأول، على حقيقة ما تردد بشأن تعرض أحمد حجازي مدافع الفراعنة ونادي اتحاد جدة السعودي، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "البيان"، أن حجازي خضع لبعض الفحوصات الطبية الأيام الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي اتحاد جدة، لكن لم يتأكد إصابته بالرباط الصليبي، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بوجود إصابة على مستوى الركبة فقط.

وأوضح المصدر أن حجازي سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب قد تصل إلى 3 أشهر.

وكان حجازي خرج من قائمة منتخب مصر، التي تستعد لخوض مواجهة غينيا.

ويلعب منتخب مصر ضد غينيا في المغرب يوم 14 يونيو الجاري، بالجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وضد جنوب السودان ودياً بعدها بأربعة أيام.

وضمنت مصر المشاركة في كأس الأمم التي ستقام في ساحل العاج مطلع العام المقبل، لكن المواجهة مع غينيا ستكون على صدارة المجموعة.

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