غياب رونالدو وحمدالله.. التشكيلة المثالية للدوري السعودي 2023/2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الحساب الرسمي لمسابقة الدوري السعودي عن التشكيلة المثالية لموسم 2022/2023، الذي توج بلقبه نادي اتحاد جدة.

وشهدت التشكيلة المثالية للموسم المنقضي من الدوري السعودي، استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، بالإضافة إلى غياب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة، وهداف المسابقة.

وسيطر على التشكيل الأمثل للدوري السعودي لاعبي اتحاد جدة بتواجد 5 أسماء، بينما تواجد ثنائي من النصر ومثله من الفتح ولاعب وحيد من الهلال، ولم يتواجد أي لاعب من الشباب.

التشكيلة المثالية لمسابقة الدوري السعودي 2023/2022

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي "اتحاد جدة"

خط الدفاع: مد الله العليان "اتحاد جدة" - أحمد حجازي "اتحاد جدة" - أحمد شراحيلي "اتحاد جدة" - غيسلان كونان "النصر"

خط الوسط: لويس غوستافو "النصر" - كاكاو "التعاون" - رومارينيو "اتحاد جدة"

خط الهجوم: مراد باتنا "الفتح" - أوديون إيغالو "الهلال" - فراس البريكان "الفتح"

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