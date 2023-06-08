أسعار التذاكر والقنوات الناقلة.. موعد حفل تقديم بنزيما مع اتحاد جدة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يتأهب نادي اتحاد جدة لتقديم لاعبه الجديد الدولي الفرنسي كريم بنزيما، بعد انتقاله إلى صفوف الفريق المُلقب بالعميد، في الساعات الماضية بشكل رسمي.

وأعلن اتحاد جدة تعاقده مع بنزيما بعقد مدته 3 مواسم حتى عام 2026، ليكون أولى صفقات العميد في الموسم الجديد.

ولم يكشف اتحاد جدة عن الراتب السنوي لكريم بنزيما إلا أن جميع التقارير تؤكد أنه سيحصل على 100 مليون يورو في الموسم الواحد، بالإضافة إلى الإعلانات وحقوق الصور.

ويسعى اتحاد جدة لعقد المزيد من الصفقات المميزة هذا الصيف لمواصلة المنافسة على البطولات والألقاب، بعدما توج بلقب الدوري السعودي خلال الموسم المنقضي 2023/2022.

موعد حفل تقديم بنزيما مع اتحاد جدة السعودي

ومن المقرر أن يبث حفل تقديم كريم بنزيما مع الاتحاد السعودي على شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية، اليوم الخميس، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات.

ومن المنتظر أن يشهد حفل تقديم بنزيما على ملعب الجوهرة المشعة حضور جماهيري ضخم، نظراً للقيمة الكبيرة للصفقة التي أبرامها العميد.

وطرحت تذاكر حفل تقديم بنزيما، وشهدت الساعات الأولى إقبالاً كبيراً من الجماهير، حيث تم حجز 30 ألف تذكرة في النصف ساعة الأولى.

وتبدأ أسعار التذاكر من 9 ريالات للدرجة الموحدة، وبلغ سعر التذاكر الفضية 199 ريال، فيما جاء سعر التذكرة الذهبية 399 ريال سعودي.

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