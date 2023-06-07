يتبقى الإعلان الرسمي.. منتخب السعودية يتعاقد مع مدرب الهلال السابق 3 سنوات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أتم الاتحاد السعودي لكرة القدم، اتفاقه مع المدرب الجديد الذي سيقود المنتخب السعودي الأول، خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد الذي غادر مكانه لتولي تدريب منتخب سيدات فرنسا، في بطولة كأس العالم المقبلة.

ووفقاً لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الاتحاد السعودي توصل لاتفاق مع البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السابق لقيادة المنتخب السعودي، بعد سلسلة من المحادثات، على أن تكون مدة التعاقد 3 مواسم.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة عن التعاقد رسمياً مع جورجي جيسوس صاحب الـ 68 عاماً، لبدء مهام عمله مع الأخضر.

يذكر أن تجربة جيسوس مع الهلال كانت قبل 4 مواسم، تحديداً 2019/2018.

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