على خطى مواطنه بنزيمة..كانتي ينضم للاتحاد السعودي

المصدر: وكالات

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انضم لاعب الوسط الفرنسي المخضرم نغولو كانتي إلى نادي الاتحاد السعودي، حسبما أفاد مصدر في النادي لوكالة فرانس برس اليوم الأربعاء، وذلك غداة انتقال مواطنه المهاجم كريم بنزيمة من ريال مدريد الإسباني إلى بطل الدوري السعودي لكرة القدم.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول التحدث للإعلام إنّ العقد مع لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي السابق والمنتخب الفرنسي يمتد إلى "ثلاث سنوات"، مشيرا إلى أن النادي أصرّ على إجراء "فحص طبي شامل"

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