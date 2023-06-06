الخطيب والخالدي ودحام وكميل الأفضل في الدوري الكويتي

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

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توّج السوري فراس الخطيب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل، بجائزة أفضل مدرب في الموسم الرياضي الكويتي 2022 - 2023، جاء ذلك خلال حفل تكريم الأفضل الذي أقامته شركة زين، الراعي الرسمي للدوري الكويتي، وحصد الخطيب اللقب خلال المنافسة مع الصربي بونياك مدرب الكويت المتوج بلقب دوري زين وكأس الأمير لهذا الموسم، والبوسني سيفكو مدرب العربي وصيف الدوري، واختيار الخطيب لجائزة أفضل مدرب نتيجة النتائج والمستوى الذي قدمه فريق الفحيحيل طوال الموسم، وهو ما جعله وسط الأندية الـ6 في البلاي أوف والابتعاد عن شبح الهبوط وعدم خوض منافسات المجموعة الثانية لتحديد فريقي البقاء.

بينما نجح عبدالرحمن كميل حارس مرمى فريق الكويت، في خطف لقب أفضل حارس بعد المنافسة مع سليمان عبدالغفور حارس العربي، وسعود القناعي حارس التضامن، وظفر التونسي طه ياسين الخنيسي مهاجم نادي الكويت، بهداف الدوري برصيد 20 هدفاً بعد منافسة قوية مع شبيب الخالد مهاجم كاظمة، الذي جاء وصيفاً برصيد 19 هدفاً وحصد لقب هداف المحليين، بينما رفض النادي العربي من الخروج من سباق الأفضل بتواجد لاعبه حسين اشكناني على منصة التتويج بالحصول على أفضل لاعب صاعد، وأخيراً جاءت جائزة أفضل لاعب في الدوري الكويتي من نصيب لاعب النصر محمد دحام أفضل لاعب في دوري زين للموسم الرياضي 2022 - 2023.

موازنة

من جانبه، أكد عبدالله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي، أن الدوري في نسخته الأخيرة أصبح تنافسياً ولم يحدد البطل سوى في المراحل الأخيرة، وقال: دوري زين قدم لنا أسماء واعدة وهو دوري اسم على مسمى وهو زين بشهادة الخبراء والمتابعين، ولغة الأرقام تقول إن عدد المباريات وصل أكثر من 800 مباراة في هذا الموسم، وهذا شيء إيجابي من أجل تلاشي الفوارق بين اللاعب المحلي والأجنبي.

وأضاف قائلاً: لا يمكن أن يكون عندك منتخب قوي من دون دوري قوي وهي معادلة عملنا على الموازنة بينهما خلال الموسم الحالي بجانب وجود أرقام مهمة مقارنة بالمواسم السابقة، كنا نلعب 90 مباراة وحالياً وصلنا إلى 132 مباراة.

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