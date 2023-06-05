نقل ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة

المصدر: متابعة - عماد الدين إبراهيم

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اعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في السعودية نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة وتحويلها إلى شركات وكشف عن نقل ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو، ونادي الدرعية إلى الهيئة الملكية لتطوير الدرعية، ونادي العلا إلى الهيئة الملكية لتطوير العلا ونادي الصقور لشركة نيوم وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه وزارة الرياضة السعودية الان للكشف عن تفاصيل مشروع تخصيص الاندية السعودية

واعلن أن مجالس إدارات أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي ستتكون من 5 أعضاء يعينهم صندوق الاستثمارات العامة و 2 يتم ترشيحهم من المؤسسة غير الربحية

واضاف "هذا المشروع نقلة نوعية وتاريخية تقودنا لتحقيق المزيد من التميز المنشود للمنتخبات والأندية الرياضية"

وقال يزيد الحميد نائب المحافظ لقطاع الرياضي يعد أحد القطاعات الاستراتيجية التي ركزت عليها استراتيجية الصندوق، ويعمل على تأسيس بنى تحتية رياضية كالقدية وغيرها

وتابع " يكمن دور الصندوق في هذا الاستثمار في هذه القطاعات الواعدة بهدف تطويرها وتحويلها إلى قطاعات جاذبة للاستثمار، ووضع الصندوق أهداف طموحه أهمها الارتقاء في مختلف الرياضات والفئات السنية من خلال تطوير المرافق والبنى التحتية، مما سيسهم في تحقيق الاستدامة المالية لشركات الأندية الأربع".

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