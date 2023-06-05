بنزيما يوقع مع اتحاد جدة حتى عام 2025

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حصل نادي اتحاد جدة، على توقيع الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق، للانتقال إلى صفوف النادي السعودي بداية من الموسم الجديد.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المعروف بشبكة "سكاي سبورتس"، فإن بنزيما وقع مع اتحاد جدة، وسينضم إلى صفوفه بعقد يمتد حتى صيف 2025.

وكتب فابريزيو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "كريم بنزيما وقع على الجزء الرئيسي من عقود انتقاله إلى اتحاد جدة، وعقده سيمتد حتى يونيو 2025، ويشمل خيار التمديد لموسم إضافي".

وأضاف: "سيكون راتب بنزيما قريباً من 200 مليون يورو سنوياً، وسيشمل العقود التجارية والمتغيرات".

وأتم رومانو، قائلاً: "بنزيما سيودع جماهير ريال مدريد، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، ثم سيتوجه بعدها إلى السعودية".

وكان ريال مدريد أعلن، أمس الأحد، انتهاء رحلة بنزيما مع الميرنغي بشكل رسمي، بعد رحلة استمرت 14 عامًا، تخللها التتويج بـ 25 لقباً.

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