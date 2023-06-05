بعد اقتراب بنزيما.. عبدالرزاق حمدالله يترقب مصيره مع اتحاد جدة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يترقب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي اتحاد جدة، حسم مصيره مع الفريق السعودي، بعد اقتراب الفرنسي كريم بنزيما من الانتقال إلى صفوف العميد، خلال الأيام القليلة المقبلة بحسب التقارير العالمية، عقب رحيله مؤخراً عن ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن قدوم بنزيما إلى الاتحاد سيشكل خطراً كبيراً على مركز عبدالرزاق حمدالله، الذي ساهم في تحقيق بطولتي الدوري السعودي وكأس السوبر.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الاتحاد ستترك مستقبل حمدالله لمدرب الاتحاد نونو سانتو لحسم مصيره في الأيام المقبلة، خاصة أن عقده الجديد مع النادي السعودي يبدأ 1 يوليو المقبل، وينتهي يونيو 2025.

وكان اتحاد جدة فتح مفاوضات رسمية مع بنزيما في الأيام الماضية لإقناعه بالانضمام لصفوف العميد لمدة موسمين، مقابل حصوله على 100 مليون يورو في الموسم الواحد، وبعض الامتيازات الأخرى، متمثلة في المكافآت والإعلانات وحقوق الصور، وتنصيبه كذلك سفيراً للملكة في ملف استضافة بطولة كأس العالم 2030.

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