إياب نهائي أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والوداد في المغرب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح الأهلي المصري في حسم نتيجة ذهاب دوري أبطال إفريقيا لصالحه، على حساب الوداد المغربي، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، على إستاد القاهرة الدولي، وانتهت نتيجتها 1/2.

سجل هدفي الأهلي الجنوب إفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 48 من عرضية رائعة لحسين الشحات حولها تاو برأسه في الشباك، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق محمود عبدالمنعم "كهربا" في الدقيقة 59 من الشوط الثاني، وقلص الوداد الفارق عن طريق لاعبه البديل سيف الدين بوهرة في الدقيقة 86، ليبقى على آمال الفريق المغربي في مباراة العودة.

وتقام مباراة الأهلي ضد الوداد في الدار البيضاء، الأحد المقبل 11 يونيو، على ملعب محمد الخامس.

وتنطلق مباراة الأهلي أمام الوداد في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، وينقل اللقاء عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، المالك الحصري للبطولة الإفريقية في الشرق الأوسط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز