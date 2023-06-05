إصابة هيون سو مدافع الهلال السعودي بورم حميد

المصدر: ا ف ب

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‭‭ ‬‬أعلن الهلال السعودي إن المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون-سو أصيب بورم حميد في الغدد اللمفاوية وسيخضع للعلاج لفترة قد تصل إلى أربعة أشهر.

ونشر الهلال عبر حسابه بتويتر صورا للاعب منتخب كوريا الجنوبية (31 عاما) وتمنى له الشفاء العاجل.

وغاب هيون-سو عن تشكيلة الهلال في آخر ثلاث مباريات بالدوري الشهر الماضي.

وخاض هيون-سو نحو 150 مباراة مع الهلال منذ انضمامه في 2019 قادما من طوكيو وساهم في فوزه بالدوري السعودي ثلاث مرات وبدوري أبطال آسيا مرتين وكأس الملك مرتين والوصول لنهائي كأس العالم للأندية.

وأنهى الهلال الموسم في المركز الثالث بالدوري السعودي للمحترفين وخسر نهائي دوري الأبطال أمام أوراوا الياباني، لكنه فاز بكأس ملك السعودية.

وسيخوض معسكرا في النمسا بعد فترة الراحة في انتظار تعيين مدرب جديد خلفا للأرجنتيني رامون دياز بعد انتهاء عقده.

وكشف الهلال أيضا عن إصابة القائد سلمان الفرج في عظم الساق مشيرا إلى تقييم حالة لاعب الوسط قبل السفر للنمسا.

وتشمل قائمة المصابين أيضا المدافع خليفة الدوسري الذي خضع لجراحة في الكتف الشهر الماضي وقد تستمر فترة التعافي أربعة أشهر.

وفي المقابل أكمل لاعب الوسط عبد الإله المالكي والمدافع متعب المفرج البرنامج التأهيلي.

ويتأهب الهلال لعملية تجديد للتشكيلة قد تشمل ضم قائد الأرجنتين ليونيل ميسي بعد أن ذكر مصدر لرويترز أن الهلال قدم عرضا بالفعل لبطل العالم.

وأعلن النادي بالفعل عن رحيل هدافه أوديون إيجالو والجناح لوسيانو فييتو ولاعب الوسط محمد عطيف.

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