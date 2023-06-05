كولر غاضباً : قرارات الحكم غيرت مسار لقاء الوداد

المصدر: وكالات

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لم يتمكن الأهلي المصري الطامح إلى تعزيز رقمه القياسي بعدد الألقاب في المسابقة (10 حالياً) على أرضه وبين جماهيره من الاحتفاظ بتقدمه بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 85، وقد يكون لهدف الفريق المغربي في الدقائق الأخيرة وقع خاص قبل لقاء الإياب الأحد المقبل 11 يونيو على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء حيث فشل الأهلي مرتين في تحقيق التفوق في مباراتين نهائيتين عام 2017 عندما سقط بهدف وليد الكرتي وفي نهائي الموسم الماضي عندما سجل زهير المترجي ثنائية منح بها فريقه لقبه الثالث في المسابقة.

وصب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي غضبه على حكم مباراة الأهلي والوداد بقوله "أنا في قمة الغضب من قرارات التحكيم، شاهدت كل اللقطات عقب المباراة، أولا لنا ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس بعد دهس قدم حسين الشحات داخل منطقة الجزاء".

وأضاف "لا أعرف كيف لحكم ألا يشاهد هذه اللعبة وأن يسأل غرفة الفيديو عليها، هل طبيعي ألا يشاهدها الثنائي؟.

وعن تعمد مسك الكرة باليد من لاعب الوداد يحي عطية الله ، قال كولر "هذه الحالة أخرجتني عن شعوري، لدينا لاعبان في موقف الانفراد بالمرمى من منتصف الملعب واللاعب تعمد مسك الكرة بيده وفي أي قارة وفي أي بطولة وفي أي كوكب آخر يحصل على اللاعب على طرد لكن الحكم أشهر بطاقة صفراء فقط والفيديو لم يقل له أي شيء".

اما مدرب الوداد البلجيكي زفن فاندنبروك "انا سعيد بهذه النتيجة وهي أفضل الممكن، وبالنسبة للقاء الإياب المنافس الأهلي يعد فريقاً ممتازاً، لكننا نستطيع ان نقدم أداء قوياً أيضاً في أرضنا وبالتالي ستكون مباراة مفتوحة ستحسمها الجزئيات الصغيرة".

وتابع "أعد الجماهير انكم ستجدون أكثر مما تتوقعون وأحرزنا اللقب في الموسم الماضي وسندافع عنه، إنما الاحتمالات ستكون مفتوحة على مصراعيها وسنحاول ان نؤدي ما علينا والجماهير يمكنها ان تصنع الفارق".

سيطرة مطلقة للأهلي

واحكم الفريق المضيف سيطرة شبه مطلقة على المجريات ومنذ الثواني الأولى، إذ يعي تماماً أهمية حسم اللقب من المواجهة الأولى لكون الفريق المغربي لا يرحم على أرضه وبين جماهيره.

وفرض لاعبو الأهلي طوقاً حول منطقة ضيفه المغربي الذي تراجع للخلف لتضييق المساحات أمام لاعبي الفريق المصري ولا سيما ثلاثي الخط الأمامي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" والجنوب افريقي بيرسي تاو.

ولعب الظهير الدولي التونسي علي معلول كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء سددها كهربا بعيدة عن المرمى (7).

وانفرد كهربا على نحو تام إلا أنه سدد في جسد الحارس الدولي المغربي يوسف مطيع الذي خرج بأفضل نحو من مرماه (18).

واحتسب الحكم الليبي معتز ابراهيم ركلة جزاء للأهلي بداعي لمسة يد على الكونغولي الديمقراطي بولي سامبو ثم ما لبث ان تراجع عنها بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (30).

وتألق الحارس المصري مصطفى أحمد شوبير في التصدي لتسديدة المنفرد رضا الجعدي منقذاً فريقه من هدف مغربي (40).

وبرغم الأداء الدفاعي القوي من الفريق المغربي استطاع حسين الشحات أن يجد الثغرة فلعب كرة عرضية خلفية حولها بيرسي تاو البعيد عن الرقابة فحولها برأسه الى شباك مطيع (45+4). وهذا الهدف الخامس للجنوب افريقي في المسابقة منذ دور المجموعات كما مرر خمس كرات حاسمة ليساهم بعشرة أهداف.

وأنقذ شوبير شباكه مجدداً عندما تصدى ببراعة لركلة حرة مباشرة من يحيى عطية الله (45+7).

هجوم بيضاوي

وانقلب حال الوداد في الشوط الثاني، فتخلى عن التحفظ الدفاعي المبالغ به، وانطلق نحو الهجوم، وكانت الفرصة الأولى عبر رأسية الظهير أيوب العملود فوق المرمى (47).

واخترق زهير المترجي عن الجهة اليسرى ثم سدد في الشباك الجانبية لمرمى الحارس شوبير (48).

وكاد أيمن الحسوني ان يدرك التعادل إلا أن تسديدته المقوسة مرت بجانب المرمى (56).

وخلف الاندفاع الهجومي للاعبي الوداد مساحات في منطقته، ومن أول فرصة حقيقية عزز الأهلي النتيجة عندما أرسل محمد هاني كرة طولية أمامية إلى حسين الشحات فلعبها بالعرض الى المندفع محمود كهربا فسدد كرة قوية داخل الشباك المشرعة اثر خروج مطيع من مرماه (59).

وواصل الفريق المغربي تحركاته أملاً في تدارك النتيجة، وصوب يحيى عطية الكرة زاحفة من مشارف منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى مصطفى شوبير (68).

في المقابل صنع الأهلي الخطورة عبر المرتداتً، ومرر تاو كرة متقنة الى كهربا الذي سدد كرة قوية أبعدها مطيع (71).

وأشرك مدرب الوداد ورقتيه الرابحتين محمد اوناجم وسيف الدين بوهرة لمنح فريقه إضافة هجومية، وتصدى الحارس المصري شوبير لتسديدة مميزة من أيوب العملود ببراعة (78).

وتمكن الفريق البيضاوي من الوصول الى شباك الأهلي اثر هجمة منسقة وسلسلة تمريرات بين اللاعبين بدأها جبران الى العملود الذي اخترق عن الجهة اليمنى وعكس كرة عرضية هيأها سامبو الى المتقدم بوهرة الذي سددها في سقف المرمى (85). وهذا أول هدف يهز مرمى الأهلي بعد خمس مباريات بشباك نظيفة.

ورد تاو بتسديدة مقوسة طار لها مطيع وصدها ببراعة (90+2)، وواصل الفريق المصري سعيه لتوسيع النتيجة لكنه فشل أمام صمود الدفاع البيضاوي.

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