انتهاء رحلة بنزيما و«الملكي» واتحاد جدة الأقرب

المصدر: الرياض - أ ف ب

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توصل نادي اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي لكرة القدم، الى اتفاق مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما للانضمام إلى صفوفه في صفقة قياسية، بعقد يمتد لموسمين، على ما أفادت قناة الإخبارية السعودية أمس، وذلك بعد وقت قصير من إعلان ريال مدريد أن قائده وهدافه ترك النادي وانتهت رحلته مع «الملكي».

وأكدت القناة السعودية الرسمية أن «نادي الاتحاد توصل لاتفاق رسمي مع بنزيما للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين».وذكرت القناة أن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يتواجدان في مدريد للتوقيع الرسمي مع بنزيما في صفقة قياسية.

ويشارك الاتحاد في كأس العالم للأندية المقبلة المقررة في ديسمبر المقبل في السعودية وتوج الفريق بلقب الدوري السعودي للموسم الحالي بعد سباق قوي مع النصر الذي يقوده البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رحيل

وأعلن نادي ريال مدريد أمس رسمياً رحيل كريم بنزيما (35 عاماً) الفائز بالكرة الذهبية في نهاية الموسم بعد إنهاء عقده بالتراضي، بعد 14 موسماً ومسيرة حافلة، وقرر بنزيما إبطال بند تمديد عقده لموسم واحد ليصبح لاعباً حراً، وقال النادي في بيان «كانت مسيرة بنزيما في ريال مدريد مثالاً للتصرف والاحترافية ومثّل قيم نادينا. استحق كريم بنزيما حق تقرير مستقبله». وينظم ريال مدريد غداً حفلاً لتكريم بنزيما بحضور فلورنتينو بيريس رئيس النادي.

بصمة

وانضم بنزيما إلى ريال مدريد عام 2009 قادماً من ليون الفرنسي، وترك بصمة كبيرة مع «الملكي» وتوج معه بـ25 لقباً بينها خمسة في دوري أبطال أوروبا، وفتح له التتويج الأخير بالمسابقة القارية العام الماضي، الأبواب للظفر بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وهي الأولى للاعب فرنسي منذ فوز زين الدين زيدان بها في عام 1998، وهو يحتل المركز الثاني على لائحة أفضل الهدافين في تاريخ «الملكي» برصيد 353 هدفاً مقابل 450 هدفاً لكريستيانو رونالدو الذي يدافع حالياً عن ألوان النصر السعودي.

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