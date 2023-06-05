الأرجنتيني دياز يودع الهلال السعودي

المصدر: (الرياض - د ب أ)

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أعلن نادي الهلال السعودي رحيل مدربه الأرجنتيني رامون دياز، ووجه الشكر إليه ونجله إيميليانو الذي تولى مساعدته في تدريب الفريق مؤكداً انتهاء مشوار المدرب الأرجنتيني بعد 454 يوماً مع الفريق، ومسيرة استمرت 15 شهراً، وتحديداً منذ فبراير 2022 حين تولى المهام الفنية، خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم، بعد المشاركة بكأس العالم للأندية في أبوظبي.

وقاد دياز الفريق في 66 مباراة توجت بتحقيق لقب دوري المحترفين في 2022، وكأس خادم الحرمين الشريفين 2023، ووصافة كأس العالم للأندية، ودوري أبطال آسيا.

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