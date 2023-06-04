أول تعليق من مدرب يانج أفريكانز بعد الخسارة أمام اتحاد العاصمة

المصدر: د ب ا

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هنأ نصر الدين نابي، المدير الفني لنادي يانج أفريكانز التنزاني لكرة القدم، فريق اتحاد العاصمة الجزائري على تتويجه بلقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، عقب لقاء إياب النهائي الذي جمع الفريقين مساء السبت، على ملعب الخامس من يوليو في العاصمة الجزائرية.

وفاز يانج افريكانز بالمباراة 1/صفر، لكنه فشل في انتزاع الكأس بعدما خسر ذهابا على ملعبه 1 /2.

وقال نابي، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "ربما أضعنا اللقب خلال مباراة الذهاب، حيث افتقدنا للتركيز، ونقص خبرة اللاعبين غير المعتادين على لعب النهائيات. حاولنا التدارك في مباراة العودة، لكن اتحاد الجزائر دافع بقوة، ولم يكن من السهل تسجيل هدفين في مرماه".

وأضاف: "قدمنا مباراة جيدة جدا، النسق كان جيدا، والمشاعر حضرت أيضا. كنت أريد الفوز، لكن هذه هي كرة القدم، علينا ان نتقبل أحكامها ونهنئ المنافس على تتويجه. نحن أيضا كنا نستحق الكأس".

وعبر نابي، عن إعجابه الشديد بالأجواء الرائعة التي صنعها مشجعو اتحاد الجزائر الذين استحقوا برأيه التتويج. كما اشاد بالمنشآت الرياضية التي تحوزها الجزائر، متمنيا أن تخرج بلاده تونس من أزمتها.

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