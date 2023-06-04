الأهلي والوداد موعد جديد في ذهاب نهائي أفريقيا الليلة

المصدر: (القاهرة - وكالات)

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يتجدد الموعد في العاشرة مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» باستاد القاهرة بين الأهلي المصري، وضيفه الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

والتقى الفريقان في نهائي البطولة عامي 2017 و2022، وأصبح نهائي الأهلي والوداد هو الأول، الذي يتكرر في نسختين متتاليتين، والثاني في تاريخ البطولة .وهي المرة 17 التي يلتقى فيها فريقان عربيان في النهائي ، والسادسة عشرة للأهلي في النهائي، بينما يشارك الوداد في النهائي للمرة السادسة،ويطمح الاهلي، المتوّج عشر مرات باللقب (رقم قياسي) للقب جديد، وبيحث الوداد عن اللقب الرابع.

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