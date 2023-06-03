استبعاد الشناوي من قائمة الأهلي المصري في نهائي أفريقيا

المصدر: البيان

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قرر السويسري مارسل كولر المدير الفني لفريق الأهلي المصري استبعاد محمد الشناوي حارس المرمى من القائمة التي ستخوض مواجهة الوداد.

ويأتي استبعاد الحارس الأساسي بسبب عدم استكمال الجاهزية البدنية عقب الإصابة العضلية.

وجاء قرار الاستبعاد خوفًا على تجدد إصابة اللاعب في المباراة خاصة أن العودة بحالة جيدة جاءت قبل ساعات فقط.

ويرى مارسيل كولر أن دور محمد الشناوي من الناحية الفنية سيكون أهم خلال لقاء العودة والتي من المفترض أن يشهد ضغطا هجوميا واعتماد المنافس على العرضيات من الطرفين والتصويب من خارج المنطقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة العملاق المغربي يوم غد الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن فعاليات ذهاب دوري بطال أفريقيا.

ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز على الوداد بفارق مريح خلال مباراة الذهاب باستاد القاهرة لتجنب ضغوط لقاء العودة بالمغرب.

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