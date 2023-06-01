رونالدو يحسم الجدل: أريد الاستمرار في السعودية

المصدر: البيان

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حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق الملقب بالعالمي، بعد 6 أشهر من الانضمام إلى صفوفه.

وكانت تقارير صحفية، أكدت أن رونالدو يتأهب للرحيل عن النصر في ظل عدم تأقلمه مع الأجواء في السعودية.

وقال رونالدو: "لن أرحل عن النصر، أريد الاستمرار في السعودية، أنا سعيد هنا".

وتابع "الدون" في مقابلة مع الموقع الرسمي للدوري السعودي: "المسابقة قوية وتنافسية، لكن هناك فرص عدة للنمو، أعتقد أن البنية التحتية تحتاج للتحسين، كذلك الحكام وحكام الفيديو المساعدون، يجب أن يكونوا أسرع بعض الشيء، إذا استمر المسؤولون في العمل على خططهم في السنوات الخمس المقبلة، أعتقد أن الدوري السعودي سيُصبح ضمن أقوى 5 في العالم".



وعن خسارة لقب الدوري السعودي، قال رونالدو: "توقعاتي كانت مختلفة بصراحة، توقعت الفوز بلقب على الأقل هذا الموسم، لكن لا تسيير الأمور دائماً كما نرغب أو نتوقع، في بعض الأحيان نحتاج إلى الصبر والاستمرارية حتى نحقق الأفضل، أنا متفائل بالموسم المقبل".

وأردف: "أعتقد أنني ساعدت اللاعبين، بخصوص نظرتهم للياقة البدنية وأسلوب الحياة، نقوم بالتدرب في الفترة الصباحية بأوروبا، هنا نتدرب ظهراً أو في المساء وعندما يبدأ شهر رمضان نتدرب في العاشرة مساءً، كان الأمر غريباً، لكن أحب أعيش تلك اللحظات لأنها تعلمني من الثقافات المختلفة".

وفي نهاية حديثه، وجه رونالدو رسالة إلى الجماهير السعودية، قائلاً: "سأكون جزءاً من ثقافتكم وسأكون معكم هنا، وآمل أن يستمتع الناس بأدائي وأتمنى أن أحقق الألقاب، أشكركم على ترحيبكم وسأحاول تقديم أفضل ما لدي خلال الفترة التي سأحضر فيها هنا".

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