صدفة «شرقاوية» في طريق محمد صلاح إلى دبي "صور"

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يتواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، في دبي حالياً، لقضاء عطلة قصيرة، قبل الانتظام في معسكر منتخب مصر المقبل.

واستغل محمد صلاح انتهاء منافسات الدوري الإنجليزي، وتوجه إلى دبي، كما هي عادته في العطلات، لقضاء فترة إجازة قبل التوجه إلى مصر والانضمام لمعسكر منتخب بلاده في يونيو، استعداداً لمواجهة نظيره الغيني في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وتصادف أثناء سفر صلاح إلى دبي، ركوبه نفس الطائرة التي يستقلها عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونشر هلال صورة تجمعه بصلاح على متن الطائرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب عليها: "صدفة جميلة جمعتني بالنجم العالمي محمد صلاح".

يذكر أن منتخب مصر سيلتقي مع غينيا يوم 14 يونيو المقبل بالجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية، فيما سيلعب بعدها الفراعنة مباراة ودية يوم 18 من نفس الشهر مع منتخب جنوب السودان.

وتضم قائمة المحترفين لمعسكر منتخب مصر كل من أحمد حجازي ومحمود حسن "تريزيجيه" ومصطفي محمد وعمر مرموش وأحمد حمدي ووسام مرسي بخلاف محمد صلاح، وفي نفس الوقت، تم استبعاد محمد النني، وطارق حامد، وإمام عاشور، وأحمد حسن "كوكا"، بسبب الإصابة.

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