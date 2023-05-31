أُنس جابر إلى الدور الثاني لـ «رولان غاروس»

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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بلغت التونسية أُنس جابر، المصنفة سابعة عالمياً، الدور الثاني من بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس، بفوزها على الإيطالية لوتشيا برونزيتي المصنفة 65، أمس، بمجموعتين نظيفتين 6 - 4، 6 - 1. وتأمل التونسية في أن تحسّن مستوياتها في باريس، إذ تبقى أفضل نتيجة لها الدور الرابع في 2020 و2021، وهي الأسوأ في البطولات الكبرى.

قالت المصنفة ثانية عالمياً سابقاً بعد فوزها على الملعب الرئيس، كانت مباراة رائعة وهذا فوزي الأول على ملعب فيليب شاترييه ما لم يحصل من قبل، آمل أن أستمر على هذا النحو حتى النهاية.

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