من جديد.. الحكم على مرتضى منصور بالحبس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قضت المحكمة الاقتصادية المصرية، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، 3 أشهر وإلزامه بدفع كفالة مالية.

وجاء الحكم الصادر بحق مرتضى منصور في القضية المرفوعة ضده من جانب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، واتهامه فيها بسبه وقذفه، والترويج لأخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن محكمة النقض المصرية قضت في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور لمدة شهر، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب أيضاً.

وتسبب دخول مرتضى منصور السجن وقضاء المدة السالف ذكرها، في عزله من منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، طبقاً لما تنص عليه اللوائح الرياضية في مصر، كونه صدرت ضده أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية.

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