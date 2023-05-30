الشحات يسقط سيراميكا ويقرب الأهلي خطوة جديدة من لقب الدوري المصري

المصدر: د ب ا

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اقترب الأهلي خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه سيراميكا كليوباترا 1 /صفر اليوم الاثنين في المرحلة السابعة والعشرين... في الوقت الذي عزز فيه بيراميدز موقعه في وصافة جدول الترتيب بفوزه على مضيفه الاتحاد السكندري 2 /1.

وفي المباراة الأولى تقمص حسين الشحات دور البطولة وسجل هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 57 بعدما تلقى تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق محمود متولي ، ونجح في السيطرة على الكرة قبل أن يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء عرفت طريقها للشباك.

وفي البداية لم يحتسب الحكم الهدف بداعي وجود حالة تسلل ضد الشحات، لكنه أقر بشرعية الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو (الفار).

وسجل الأهلي فوزه السابع على التوالي والتاسع عشر له هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات، ويبقى الوحيد من بين جميع فرق المسابقة الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن.

ورفع الأهلي رصيده في الصدارة إلى 62 نقطة وتوقف رصيد سيراميكا عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، تقدم إبراهيم عادل بهدف لبيراميدز في الدقيقة 20 لكن بعد دقيقتين فقط أدرك عمار حمدي التعادل للاتحاد السكندري.

وتقمص المهاجم الجنوب أفريقي فاجري لاكاي دور البطولة، وسجل هدف الفوز لبيراميدز في الدقيقة 71.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى 58 نقطة من 28 مباراة في المركز الثاني، وتوقف رصيد الاتحاد عند 40 نقطة في المركز الثامن.



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