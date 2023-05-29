فيديو.. تفاعل كبير مع لقطة حجازي في إنقاذ جماهير الاتحاد

المصدر: وكالات

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أظهرت لقطات لاعب نادي الاتحاد السعودي، النجم المصري أحمد حجازي، وهو يحول دون سقوط عدد من جماهير النادي أثناء الاحتفال بلقب الدوري السعودي لكرة القدم (روشن).

وتم تداول مقطع للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة إمساك المدافع المصري بسور الحماية الحديدي الذي كان في طريقه للسقوط أرضا ومعه الجماهير الواقفة وذلك من جراء التدافع.

وتفاعلت جماهير الاتحاد مع لقطة حجازي مشيدين بروحه العالية داخل الملعب في الذود عن مرمى فريقه وخارجه في الحفاظ على جماهيره.

احمد حجازي انقذ عدد كبير من الجماهير من السقوط بعد مواجهة الأمس 🥶 pic.twitter.com/txH300yTiX — ITTI MANIA - اتي مانيا (@IttiMania) May 28, 2023

وقال أحد المغردين "حتى ارواح الجمهور يدافع عنها قائد فعلا"، وأضاف آخر، "مدافع، مهاجم، حارس، طبيب، سوبر مان، تعبتنا يا حجازي تعبتنا".

وكتب آخر، "الهضبة حجازي صمام امان في كل مكان"، وذكر رابع، "حاجز الملعب وحاجز الجمهور، جمايلك كثير علينا يابو ريان".

وتوج الاتحاد بطلا لدوري روشن للمرة الأولى، منذ عام 2009، بفوزه على مضيفه الفيحاء 3-0 في المرحلة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة.

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