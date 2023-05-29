رونالدو بلا بطولات في موسم «الخيبات»

المصدر: الرياض - وكالات

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خرج نادي النصر من الدوري السعودي خالي الوفاض، رغم الزخم الكبير الذي أحدثه خلال الموسم الحالي، بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة خيالية، خلال فترة «الميركاتو» الشتوي.

وبالإضافة إلى خسارة لقب الدوري، فشل النصر في تحقيق أي لقب، وودع بطولتي كأس السوبر وكأس الملك، لتثار التساؤلات حول استفادة النادي من الصفقة في موسم «الخيبات».

وتوج الاتحاد بطلاً للدوري السعودي للمرة الأولى منذ 2009، بفوزه على الفيحاء 3 - 0 في الجولة 29، ورفع رصيده إلى 69 نقطة، مقابل 64 للنصر، الذي تعادل مع الاتفاق 1 - 1، وتأهل الاتحاد لمونديال الأندية 2023 وتأهل مباشرة لدوري أبطال آسيا، فيما يلعب النصرمباراة الملحق المؤهلة لـ«أبطال آسيا».

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