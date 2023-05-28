طبيب الأهلي المصري يكشف موقف نجم الفريق من نهائي أبطال أفريقيا

المصدر: د ب ا

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أعلن النادي الأهلي المصري، عن خضوع لاعب وسط الفريق حمدي فتحي لبرنامج تأهيلي، من أجل تجهيزه للمشاركة في مواجهة الوداد المغربي المقرر لها يوم الرابع من يونيو المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث تقام مباراة الذهاب في القاهرة ومباراة العودة يوم 11 من الشهر ذاته في الدار البيضاء.

وقال أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن حالة اللاعب مطمئنة، بعدما اشتكى سابقا من آلام في العضلة الخلفية خلال مران الفريق أمس.

وأضاف أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي مصغر لتجهيزه لمباراة الوداد.

وأضاف:" بدأ حمدي فتحي تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي".

وأوضح أبو عبلة أن حمدي فتحي خضع لأشعة على العضلة الخلفية خلال الساعات الماضية، وجاءت النتيجة مطمئنة إلى حد كبير.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء غد الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة بعد خوضه 23 مباراة، بفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي خاض 27 مباراة.



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