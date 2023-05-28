بأقدام لوبيز.."هدف عابر للقارات" في الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قذيفة صاروخية عابرة للقارات أطلقها الأوروغوياني رينزو لوبيز مهاجم نادي الباطن سكنت شباك فريق العدالة لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي (2-2) في لقاء الفريقين مساء أمس السبت، وذلك ضمن الجولة 29 قبل الأخيرة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وأطلق رينزو لوبيز تسديدة من منتصف الملعب "صاروخية بعيدة المدى" من فوق رأس المونتينيغري ميلان مياتوفيتش حارس مرمى العدالة، لتستقر الكرة في شباكه.

ورفع نادي الباطن رصيده بعد هذا التعادل، إلى 20 نقطة، ويتذيل ترتيب الدوري، وودع البطولة قبل عدة جولات.

بينما رفع فريق العدالة رصيده إلى 28 نقطة، ولا يزال يصارع من أجل البقاء في دوري "روشن" للمحترفين لكرة القدم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز