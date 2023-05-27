مدرب الأهلي المصري: نعاني من ضغط المباريات محلياً وقارياً

المصدر: د ب ا

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أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا وصعبًا على حساب طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وقال كولر في مؤتمر صحفي الجمعة، إنه سعيد بالفوز رغم الغيابات العديدة بعد أن تم منح راحة لعدد كبير من اللاعبين، وقال إن من شاركوا خلال اللقاء ظهروا بشكل مميز وقدموا المطلوب.

وأضاف أن مصطفي شوبير حارس المرمي سوف يخضع لفحص طبي في مران الفريق السبت، وأنه يؤدي بشكل جيد ومع المشاركة في المباريات يكتسب المزيد من الخبرات، وأن بقية الحراس في طريقهم للتحسن والعودة بشكل تدريجي إلى المشاركة في التدريبات.

وأوضح:" لدينا ضغط مباريات ونستعد منذ فترة طويلة، واللاعبون تعودوا على أن كل مباراة قادمة هي الأهم، وقد وصلنا إلى مستوى مميز وما زال لدينا الكثير".

من جانبه حرص عماد النحاس المدير الفني لفريق طلائع الجيش علي تهنئة منافسه بالفوز الذي حققه على حساب فريقه بهدفين نظيفين، مؤكداً أن الأهلي

استغل خبرات لاعبيه لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف: "المباراة كانت متكافئة وحسمت خبرات لاعبي الأهلي الموقف وحصد النقاط الثلاث".

وأوضح:" الخبرات الكبيرة للمنافس وضغط لاعبي فريقي بسبب موقفنا في جدول المسابقة وراء الخسارة اليوم بهدفين".

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة، بفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علما بأن الأهلي خاض 23 مباراة بينما لعب بيراميدز 27 مباراة.

على الجانب الآخر تجمد رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

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