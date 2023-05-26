الأهلي يهزم طلائع الجيش بثنائية ويعزز صدارته للدوري المصري

المصدر: د ب ا

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عزز الأهلي صدارته لترتيب الدوري المصري لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه طلائع الجيش 2 / صفر، اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة 22 من المسابقة.

وتقدم الأهلي عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 46، قبل أن يضيف عمرو السولية الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة تعرض محمد سمير لاعب طلائع الجيش للطرد في الدقيقة 89، بعدما تسبب في ضربة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني للأهلي بلمسه الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ورفع الأهلي، الذي سيخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي الشهر المقبل، رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علما بأن الأهلي خاض 23 مباراة فيما لعب بيراميدز 27 مباراة.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

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