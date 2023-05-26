«حسناء» المغربية تنقذ فريق الرجال

المصدر: المغرب - أ ف ب

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حسناء الدومي «29 عاماً»، تحدت كل الصعوبات، وتحولت إلى نجمة متوجة في عالم التدريب، كأول امرأة تدرب فريقاً للرجال في المغرب.

وخطفت الأضواء بعد أن أنقذت فريقاً للرجال من الهبوط في دوري القسم الثاني لبطولة «الهواة»، إذ قادت فريق الاتحاد الرياضي بمدينة الفقيه بنصالح، لتحقيق 7 انتصارات وتعادلين وكسب 23 نقطة، وهو رقم قياسي كما يشير المدير الفني للنادي عبد الرحيم الخديمي.

وكان الفريق بالمركز 13 في الترتيب ووصل مع «حسناء» إلى منطقة الوسط. وأشارت المدربة حسناء إلى أنه «انتابتها مخاوف كبيرة» عندما اقترح عليها تدريب الفريق كما ثارت تساؤلات حول كيف تدير «حسناء» فريقاً للرجال، وجاءت الإجابة على لسان المدربة نفسها وأكدت أن حلمها كان أن تصبح أول امرأة تدرب فريقاً للرجال بالمغرب، مع قناعتها أنه بإمكان النساء تحقيق أي شيء، مع إتاحة الفرصة لهن.

وتوجه حسناء تعليماتها للاعبيها وهي ترتدي سترة سوداء وقبعة رياضية مستعينة بصفارة، وسر نجاحها هو الأجواء التشجيعية التي تخلقها، ويقول قائد الفريق عبد الهادي بنان:

لديها شخصية قوية، وتحسن الإنصات، وكان تعيينها مفاجأة في البداية. وتعتبر حسناء أن المدرب الإسباني غوارديولا والمغربي وليد الركراكي هما النموذج المثالي لها.

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