غيابات الوداد المحتملة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يترقب عشاق الكرة العربية، النهائي الأبرز في قارة إفريقيا، بين الوداد المغربي والأهلي المصري، اللذان يلتقيان للمرة الثانية على التوالي في نهائي نفس المسابقة، وشهدت النسخة الماضية تتويج بطل المغرب باللقب على حساب النادي المصري.

وكان الوداد تفوق على صن داونز في الدور نصف النهائي، فيما اكتسح الأهلي نظيره الترجي التونسي.

ويعود نهائي دوري أبطال إفريقيا لنظام مباراتي الذهاب والإياب لأول مرة منذ نسخة 2020/2019، بعد إقامة آخر 3 نسخ من مباراة واحدة، حيث سيقام الذهاب بين الأهلي والوداد في القاهرة 4 يونيو المقبل، فيما سيقام الإياب في كازابلانكا يوم 11 من نفس الشهر.

ويعتبر أول المهددين بالغياب عن الوداد يحيى جبران حيث لديه بطاقتين صفراء، حصل عليهما في مباراتي الذهاب والإياب بنصف النهائي أمام صن داونز، وتحاصر المخاوف الجهاز الفني للفريق المغربي، خشية فقدان أحد ركائزه الأساسية في لقاء العودة بالمغرب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويعتبر المدافع أمين أبوالفتح هو الآخر مهدد بالغياب عن إياب النهائي، بعدما حصل على بطاقتين صفراء أمام سيمبا وصن داونز.

وفي نفس الوقت، تأكد رسمياً غياب حميد أحداد عن ذهاب النهائي أمام الأهلي، بعد حصوله على ثلاث بطاقات صفراء.

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