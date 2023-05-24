رسميا.. اعتماد موعد "خليجي 26" في الكويت

المصدر: وكالات

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أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن الجمعية العمومية المنعقدة في الدوحة صدقت على استضافة الكويت لخليجي 26 في ديسمبر 2024.

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الذي احتفظ اليوم برئاسة اتحاد كأس الخليج العربي بالتزكية إن الاتحاد الإقليمي الذي يضم ثمانية دول "قرر إقامة البطولة الخليجية التي بدأت عام 1970 في شهر ديسمبر 2024 بالكويت".

وأضاف "تم منح مدة شهر للاتحادات الخليجية حتى تتقدم لتكون بديلة للكويت في حال تعذر إقامتها هناك".

وكان اتحاد كأس الخليج العربي قال سابقا إن اختيار موعد البطولة جاء تجنبا لتعارضها مع كأس آسيا.

وفازت قطر بحق استضافة النسخة المقبلة من كأس آسيا بعد اعتذار الصين لأسباب تتعلق بمكافحة فيروس كورونا.

وستستضيف قطر كأس آسيا خلال الفترة بين 12 يناير والعاشر من فبراير 2024.

وتستعد الكويت، التي يتصدر منتخبها قائمة الفائزين بلقب كأس الخليج برصيد عشرة ألقاب، لتنظيم البطولة للمرة الخامسة.

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