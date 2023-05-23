لا يتحمل البقاء.. رونالدو يخطط للرحيل عن النصر السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، مفاجأة بشأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بعدما أكدت أن اللاعب لديه رغبة في الرحيل عن صفوف ناديه الحالي، وعدم استكمال مدة عقده.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رونالدو لا يتحمل البقاء ويريد الرحيل عن النصر بالفعل، بسبب عدم تأقلمه على الأجواء في السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو سيكون مطالباً بتعويض النادي السعودي عن الموسمين المتبقيين في عقده حال قرر الرحيل عقب نهاية الموسم الجاري، وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكدت الصحيفة أن رونالدو يبحث العودة إلى أوروبا وخوض تجربة جديدة.

يذكر أن رونالدو انضم إلى صفوف النصر السعودي يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف.

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