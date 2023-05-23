الشعباني يعود لتدريب الترجي

المصدر: تونس - أ ف ب

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أعلنت إدارة فريق الترجي التونسي تعيين معين الشعباني مدرباً لفريق الكرة إثر استقالة نبيل معلول بسبب سوء النتائج، وقال الشعباني: تدريب الترجي شرف لأي مدرب، وأشكر إدارة نادي سيراميكا كليوباترا المصري على تفهمها رغبتي في العودة إلى الترجي.

وكان الشعباني قاد الترجي للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين؛ 2018 على حساب الأهلي المصري، و2019 على حساب الوداد المغربي، فيما ودع الفريق النسخة الحالية بالخسارة أمام الأهلي المصري في نصف النهائي، ذهاباً (صفر - 3) في تونس، وإياباً بالقاهرة ( صفر - 1).

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