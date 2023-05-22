بعد أنباء اقترابه من الهلال.. البليهي: أخشى أن يطلب ميسي رحيلي

المصدر: وكالات

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قال علي البليهي مدافع الهلال ومنتخب السعودية، مازحاً إنه يخشى أن يطلب ليونيل ميسي قائد الأرجنتين رحيله إذا انضم لناديه الحالي، بعدما دخل معه في مشادة خلال نهائيات كأس العالم 2022.

وتحدث البليهي بحدة إلى ميسي وربت على ظهره أكثر من مرة، واقترب من رأس قائد الأرجنتين وبدا أنه يحاول استفزازه خلال الفوز التاريخي للسعودية 1/2 على المنتخب الذي توج بعد ذلك بكأس العالم.

وقال البليهي مازحاً في مقابلة مع برنامج "ملعب إس بي سي": "لا أعرف ما سيحدث وأخشى أن يقول ميسي لا أريد رقم 5، لا أدري إذا جاء ميسي أم لا وإذا جاء الله يستر علي".

وأضاف: "إذا جاء إن شاء الله، لن أحضر أول يومين حتى أرى الوضع من بعيد حتى لا يتذكرني".

ويأتي تعليق البليهي بعد تقارير صحفية، أكدت أن ميسي تلقى عرضاً ضخماً للانتقال إلى الهلال في ظل عدم تمديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان، الذي ينتهي الشهر المقبل.

وأكد البليهي أنه تحدث إلى ميسي باللغة العربية في كأس العالم، وأبلغه أنه لن يستطيع الفوز عليه حتى لو خاض ثلاث أو أربع مباريات.

وأضاف: "بعد مباراة أوروجواي في كأس العالم 2018 لا أخاف حتى لو واجهت 3 من ميسي، ميسي أسطورة ولن أتكلم عنه فربما يأتي، لكن في النهاية نحن 11 ضد 11".

وأشاد البليهي بالبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، حيث قال إنه تعلم منه الكثير خلال المران معاً لحوالي ثلاثة أيام قبل خوض مباراة ودية تجمع بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في يناير الماضي، وقال: "رونالدو تدربنا معاً تقريباً 3 أيام رأينا أشياء مستحيلة، كان يأتي قبل التمرين بساعتين ويستمر بعد التمرين ساعتين، أنت تتحدث عن واحد من أفضل ثلاثة أو أربعة لاعبين في العالم، فما عذرك ألا تفعل ذلك".

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