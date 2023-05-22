بيراميدز يواصل صحوته ويتقدم لوصافة الدوري المصري

المصدر: د ب ا

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واصل بيراميدز صحوته في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وتقدم لوصافة جدول الترتيب، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه غزل المحلة، أمس الأحد، في المرحلة الـ29 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز الإسماعيلي 1 / صفر على ضيفه حرس الحدود.

وارتفع رصيد بيراميدز، الذي حقق فوزه الـ15 في البطولة هذا الموسم والرابع على التوالي، إلى 52 نقطة من 26 مباراة، في المركز الثاني، المؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، متأخرا بفارق نقطة وحيدة فقط عن الأهلي (المتصدر)، الذي خاض 21 لقاء فقط.

في المقابل، توقف رصيد غزل المحلة، الذي حصل على نقطة وحيدة فقط في لقاءاته السبعة الأخيرة بالمسابقة، عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق 4 نقاط فقط أمام مراكز الهبوط.

وافتتح إسلام عيسى التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 29، فيما أضاف المغربي وليد الكرتي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

من جانبه، عزز الإسماعيلي آماله في البقاء بالبطولة، عقب فوزه الصعب 1 / صفر على ضيفه حرس الحدود.

وارتدى محمد الشامي ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة 54 في مرمى حرس الحدود، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه مصطفى جمال في الدقيقة الرابعة.

وبذلك، ارتفع رصيد الإسماعيلي، الذي حقق انتصاره السابع في البطولة هذا الموسم الرابع في لقاءاته السبعة الأخيرة، إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق 5 نقاط أمام مراكز الهبوط.

في المقابل، توقف رصيد حرس الحدود، الذي تلقى خسارته السابعة على التوالي، عند 16 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويصبح على أعتاب الهبوط مجددا لدوري الدرجة الثانية.

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