الأهلي والوداد نهائي ساخن لـ «أبطال أفريقيا»

المصدر: القاهرة - أ ف ب

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يلتقي الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي في نهائي ساخن لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يومي 4 و11 يونيو المقبل، في إعادة لسيناريو نهائي النسخة الماضية للبطولة.

ويخوض الأهلي مباراة النهائي للموسم الرابع على التوالي، وهو النهائي السادس عشر في تاريخه، ويحمل الفريق الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة بعشرة، ويأمل تعزيز رصيده من البطولات.

وحجز الأهلي مقعده في النهائي بعدما جدّد فوزه على ضيفه الترجي التونسي 1 - صفر في إياب الدور قبل النهائي للبطولة القارية، وكانت مواجهة الذهاب في رادس شهدت تفوق الأهلي بثلاثية نظيفة، فيما تأهل الوداد «حامل اللقب» إلى النهائي عقب تعادله أمس مع مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في مبارة إياب الدور نفسه 2 - 2، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، وكان الوداد حقق لقب البطولة الإفريقية الماضية بالفوزعلى الأهلي المصري.

فرص

واعتبر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن فريقه فاز بشكل مريح على الترجي وقال: أضعنا الكثير من الفرص في الشوط الثاني لزيادة النتيجة، ولكن في النهاية فزنا وتأهلنا، وأياً كان المنافس في النهائي سنستعد له بالتحليل والتدريبات، والمباراة الأولى ستكون في القاهرة وبالتالي ستكون محور تركيزنا.

وأضاف: أنا سعيد بمستوى الفريق حالياً فنحن نلعب كرة قدم جيدة، وهذا ما أظهره اللاعبون على مستوى السيطرة.

تطور

وعن المسيرة الصعبة للأهلي نحو النهائي، خصوصاً في دور المجموعات حيث تأهل بشق النفس، قال: هذه أمور لا تعنيني، إهدار لاعب لركلة جزاء (للهلال السوداني) ليس ما جعل الأهلي يصعد، نعم بدأنا دور المجموعات بشكل غير جيد، ولكن يمكننا رؤية كيف تطور الفريق يوماً تلو الآخر وازداد ثقة وهدوءاً.

وتابع: تأهلنا إلى النهائي عن جدارة ،ونعرف كيف نفوز في أي مكان وأي ظروف وهذا ما يثبت قوة الفريق.

غيابات

في المقابل، أكد أنيس البوسعايدي مدرب الترجي أن النتيجة الثقيلة ذهاباً أدت إلى الخروج من نصف النهائي والتحضير الذهني كان صعباً بعد الخسارة ذهاباً في تونس، وكان لدينا 7غيابات مهمة.

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