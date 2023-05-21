الكويت.. بطل الدوري برقم قياسي

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

ت + ت - الحجم الطبيعي

توّج نادي الكويت بطلاً للدوري الكويتي لكرة القدم للمرة 18 «رقم قياسي»، بفوزه على مطارده العربي بهدفين من دون مقابل، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى (دوري الستة الأوائل)، وسجل الهدفين البحريني محمد مرهون والتونسي طه الخنيسي وحتى في حال خسارته في الجولتين الأخيرتين أمام القادسية وكاظمة وفوز العربي (43 نقطة) على الفحيحيل والسالمية، فإن الكويت سيتفوق، وفقاً للائحة، في المواجهات الأربع المباشرة هذا الموسم، وكان الكويت توج قبل أيام بلقب كأس الأمير على حساب كاظمة، فيما ذهب لقب كأس ولي العهد للعربي.

جاء تحقيق الكويت بطولة الدوري قبل نهاية المسابقة بجولتين بتغلبه على العربي ليزيد الفارق معه إلى 6 نقاط، وحتى لو خسر المباراتين المقبلتين تصب المواجهات المباشرة في مصلحته.

وعاشت جماهير فريق الكويت فرحة كبيرة وخاصة أن فوز فريقها على العربي ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد بتحقيق لقب الدوري ودوري الزعامة ورد الاعتبار بعد الهزيمة من المنافس نفسه يالدور الثالث، فيما انفرد التونسي طه الخنيسي لاعب الكويت بلقب الهداف.

وابدى الصربي بونياك مدرب الكويت سعادته بتحقيق اللقب الثاني له مع الكويت في الموسم الحالي (كأس الامير - الدوري) وأشاد بجهود اللاعبين، وقال: الفريق يضم أفضل اللاعبين المحليين والمحترفين، وهو ما سهل عمل الجهاز الفني، وبين أنه ينتظر الاجتماع لمجلس الإدارة بتحديد موقفه بعد تحقيق لقب الدوري، وأفضل الاستمرار مع الفريق.

قوة المنافسة

وأشار خالد الغانم رئيس نادي الكويت إلى أن لقب النسخة 61 هو الأصعب في تاريخ البطولة، نظراً لقوة المنافسة ومواجهات الفريق مع فرق كبيرة في أربع مباريات في الموسم يحتاج إلى جهد كبير وقال: لاعبونا حسموا اللقب عن جدارة والمهمة لم تكن سهلة.

وأضاف: سيكون هناك اجتماعات في الفترة المقبلة لحسم عدد من الملفات ومنها موقف المحترفين.

وعن تقدم نادي القادسية بعرض رسمي إلى نادي الرفاع البحريني للاستعانة بخدمات لاعب الفريق محمد مرهون قال: اللاعب ما زال يمثل نادي الكويت وإدارة النادي تحترم ميثاق الشرف مع الأندية الكويتية والمعاملة ستكون بالمثل.

حزن

وخرجت جماهير النادي العربي حزينة على ضياع أسهل لقب هذا الموسم وصبوا غضبهم على اللاعبين الذين لم يقدموا العرض المنتظر وخاصة أن الفريق الضيف هو المنافس الوحيد بعد خروج كاظمة من دائرة المنافسة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز