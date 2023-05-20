مدرب الأهلي المصري يعلق على الوصول لنهائي أبطال أفريقيا

المصدر: د ب ا

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أبدي سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري سعادته بتأهل ‏الفريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد، في إياب نصف ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم على استاد القاهرة.‏

وقال قمصان في تصريحات للموقع الرسمي لناديه عقب المباراة:" واجهنا فريقًا كبيرًا في نصف نهائي دوري الأبطال وهو الترجي التونسي، ‏وكرة القدم بها الكثير من المتغيرات، وهو ما أكد عليه الجهاز الفني في ‏حديثه مع اللاعبين أثناء التحضير للمباراة".‏

وأشاد قمصان بمستوي لاعبيه الذي قدموه خلال مباراتي الذهاب أمام ‏الترجي في تونس، والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف دون رد ومباراة العودة في القاهرة.

وأكد أن "الفريق أمامه تحد جديد خلال الفترة المقبلة وهو بطولة الدوري المصري والتي ‏يبحث الفريق عن التتويج بها، وتركيز الفريق سيكون في المواجهات المحلية قبل الحديث عن نهائي دوري أبطال إفريقيا".

واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أإفريقيا، وأنه لا يشغله كثيرًا الفريق الذي سيقابله في نهائي دوري الأبطال بقدر ما يشغله ‏التحضير الجيد للمباراة.

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