(كاف) يٌغريم الأهلي المصري والهلال السوداني

المصدر: وكالات

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قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) فرض عقوبة مالية علي الأهلي المصري قيمتها 120 ألف دولار وعلي الهلال السوداني 50 ألف دولار بسبب الأحداث التي شهدتها مباراتهما معا التي أقيمت في الأول من أبريل الماضي في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة، إن لجنة الانضباط عقدت اجتماعاً لمناقشة عدد من الامور من بينها مباراة الأهلي والهلال السوداني التي جرت الشهر الماضي، وقررت فرض غرامة قدرها 20 ألف دولار على الأهلي لرمي الأشياء ، و100 ألف دولار لعدم النظام والأمن.

وأضاف:" قررت اللجنة فرض غرامة علي الهلال مبلغ 50 ألف دولار أمريكي عن رمي الأشياء والسلوك غير اللائق من لاعبيه ومسؤوليه".

وأوضح أنه تم مناقشة شكوى الاتحاد النيجيري لكرة القدم بسبب مباراته مع غينيا في التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 عاما والتي جرت يوم 29 مارس الماضي ، وقررت اللجنة رفض الشكوى ضد اللاعب السيني سوماه حول تزوير مزعوم لوثائقه.

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