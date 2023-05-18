نادي الطائي السعودي يقيل مدربه الروماني رادوي

المصدر: د ب ا

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أعلنت إدارة نادي الطائي السعودي، أمس الأربعاء، إقالة الروماني ميريل رادوي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، من منصبه، وكلّفت خوسيه بارينو مساعده بالمهمة مؤقتًا.

وطبقًا لحساب النادي الشمالي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، سيتولى باريتو تدريب الفريق مؤقتًا في الثلاث مباريات المتبقية للفريق من الموسم الرياضي الجاري.

وخسر الطائي في الجولتين الماضيتين تواليًا من الباطن برباعية، ومن النصر على ملعبه بثنائية دون رد، ويعود آخر فوز له إلى الجولة الـ25 عندما فاز 2 / 1 على الفيحاء.

ويواجه الطائي التعاون في بريدة، وعلى ملعبه أمام الوحدة، ويلاقي مضيفه الاتحاد في ختام مبارياته في دوري روشن.

وكانت إدارة الطائي تعاقدت مع المدرب الروماني في 23 يناير الماضي، خلفًا للبرتغالي ميغيل بيدرو بيبا.

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