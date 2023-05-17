أزمة محتملة لمنتخب مصر والأهلي بسبب غينيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن منتخب غينيا موعد مباراته أمام منتخب مصر، في الجولة الخامسة من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وبحسب ما ذكره ثيرنو أمادو المتحدث باسم منتخب غينيا في تصريحات تليفزيونية، فإنه لا يمكن تأجيل المباراة ضد مصر، المحدد لها 14 يونيو المقبل، حيث قال: "نعمل وفقاً لبرنامج محدد واخترنا المغرب لخوض مباراتنا أمام منتخب مصر، خاصة إننا لا نلعب على أرضنا بسبب بعض المشاكل".

واستكمل تصريحاته، قائلاً: "حددنا مباراة ودية ضد البرازيل 17 يونيو المقبل، لذلك من الصعب تأجيل المباراة ضد مصر".

واستكمل: "مصر لديها لاعبين آخرين غير لاعبي الأهلي، وبالتالي أفضل حل لهذه المشكلة أن نواجه مصر ثم منتخب البرازيل".

وأردف: "الموسم في أوروبا لمعظم اللاعبين الغينين ينتهي بداية يونيو المقبل، وبالتالي قلنا يمكن أن نبدأ معسكرنا لمدة أسبوع ونلعب لقاء مصر 14 يونيو، وتم الاتفاق مع البرازيل لخوض مباراة ودية يوم 17 من نفس الشهر، نعرف أن الأهلي سيلعب يوم 11 أي قبل ثلاثة أيام من مباراة مصر وغينيا، ولكن القواعد تحدد ثلاثة أيام بين كل مباراة دولية على الأقل، وبالتالي وجدنا أن هناك ثلاثة أيام فاصلة بين المباراتين، وكذلك كما قلت منتخب مصر لديه لاعبين آخرين من الممكن أن يشاركون مع المنتخب إذا تغيبت عناصر الأهلي".

ويمثل هذا الموعد أزمة للمنتخب المصري، خاصة أن الأهلي اقترب خطوة كبيرة من التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامته 11 يونيو الجاري.

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