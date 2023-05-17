الهلال يفرض التعادل على الاتحاد ويشعل الصراع على لقب الدوري السعودي

المصدر: د ب ا

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أهدر اتحاد جدة نقطتين ثمينتين في صدارة دوري روشن السعودي لكرة القدم بعد أن فرض عليه مضيفه الهلال التعادل 2 /2 الثلاثاء في المرحلة السابعة والعشرين، والتي شهدت فوز النصر على مضيفه الطائي 2 /صفر.

وقبل ثلاث جولات من نهاية الموسم يتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 63 نقطة ، لكن الفارق مع أقرب ملاحقيه النصر تقلص إلى ثلاث نقاط فقط.

ورفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد الطائي عند 34 نقطة في المركز السابع.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد ، تقدم البرازيلي ايجور كورونادو بهدف للاتحاد في الدقيقة التاسعة بعد هجمة منظمة انتهت عند عبد الرزاق حمد الله الذي مرر داخل منطقة الجزاء، ليقابل كورنادو الكرة بتسديدة قوية في الشباك.

وضاعف أحمد بامسعود من تقدم الاتحاد في الدقيقة 30 بعد تمريرة وصلت لعبد الرزاق حمد الله داخل منطقة الجزاء ليتعامل مع الكرة ببراعة قبل أن يمرر إلى بامسعود الذي سدد بشكل مباشر في شباك الهلال.

ورد اللاعب اليافع مصعب فهد الجوير بهدف للهلال في الدقيقة 43 بعد ركلة ركنية من الناحية اليسرى، تبعتها مجموعة من التمريرات القصيرة بين لاعبي الهلال قبل أن تصل الكرة إلى الجوير الذي حاول تمرير الكرة لكنها تجاوزت خط المرمى قبل أن يتصدى لها الحارس مارسيلو جروهي، ليستعين الحكم بتقنية الفار قبل أن يقر بشرعية الهدف.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع خطف البرازيلي ميشيل ديلجادو هدف التعادل القاتل للهلال بعد أن استغل ارتباك مدافعي الاتحاد وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء فشل المدافع المصري أحمد حجازي في التعامل معها قبل أن تعبر الكرة خط المرمى، حيث استعان الحكم بتقنية الفار قبل احتساب الهدف.

ويبحث الاتحاد عن لقبه التاسع بالدوري السعودي للمحترفين والأول له منذ موسم 2008 /2009.

وسجل الاتحاد 19 انتصارا هذا الموسم مقابل ستة تعادلات وهزيمتين، وسجل خلال تلك المسيرة 54 هدفا واهتزت شباكه 13 مرة.

وعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي حسم النصر فوزه على الطائي بهدفي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء في الدقيقة 53 والبرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 80.





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