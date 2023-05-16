حتى إذا خسر الوصافة.. النصر السعودي يضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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باتت مشاركة فريق النصر السعودي في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا شبه مؤكدة، حتى إذا خسر وصافة الدوري السعودي لصالح الشباب.

ونجح النصر في استخراج الرخصة الآسيوية للمشاركة في دوري أبطال آسيا، فيما فشل فريق الشباب صاحب المركز الثالث في الحصول عليها، وبالتالي سيشارك النصر في البطولة إذا احتل الوصافة أو حتى إذا أنهى الموسم في المركز الثالث بسبب استبعاد الشباب.

وكانت لجنة تراخيص الأندية برابطة دوري المحترفين السعودي، أعلنت حصول 8 أندية على الرخصة الآسيوية، وهي النصر والهلال والاتحاد والفيحاء والفتح وأبها والعدالة والباطن، بعد استيفاء كل المعايير الإلزامية.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أبريل الماضي آلية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2024/2023، حيث سيشارك بشكل مباشر في دور المجموعات، كل من بطل الدوري السعودي 2022، وبطل الدوري السعودي 2023، وبطل كأس الملك 2023، فيما سيشارك في الملحق الآسيوي بطل كأس الملك 2022، وحال تكرار أحد الأبطال، يشارك وصيف دوري 2023 ثم وصيف دوري 2022، ثم صاحب المركز الثالث بدوري 2023.

ووفقاً لما أعلنه الاتحاد السعودي، يشارك بدور المجموعات من النسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا كل من الهلال بطل دوري 2022، مع اتحاد جدة والنصر بطل ووصيف دوري 2023، بينما يشارك الفيحاء بطل كأس الملك 2022 من الملحق الآسيوي.

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