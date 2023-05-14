الهلال يواجه الاتحاد للإبقاء على آمال رونالدو في التتويج بلقب الدوري السعودي

المصدر: أ ف ب

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يقف الهلال، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية، بين الاتحاد وزحفه نحو لقب الدوري السعودي لكرة القدم، عندما يتواجهان الثلاثاء على أرض الاول في قمة المرحلة السابعة والعشرين والتي ينشد فيها النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو تعثر المتصدر من أجل الابقاء على حلم التتويج باللقب.

وقبل أربع مراحل من نهاية الموسم، يتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 62 نقطة وبفارق خمس نقاط عن النصر الثاني الذي تعثر في مشواره مؤخرًا مع اكتفائه بفوز واحد في آخر أربع مباريات في الدوري.

من جهته، يأمل الاتحاد، الباحث عن لقب أول في الدوري منذ العام 2009، في تجاوز عقبة مضيفه الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ولم يخسر الاتحاد هذا الموسم سوى مباراتين في الدوري وثلاث مباريات في جميع المسابقات المحلية، اثنتين منها أمام الهلال الذي فاز في ذهاب الدوري وفي نصف نهائي كأس الملك بنتيجة 1-0.

ويسعى الهلال إلى تعطيل ضيفه وإلحاق الخسارة الثالثة في ثالث مواجهة بينهما، وبالتالي إسداء خدمة لرونالدو والنصر، فيما سيحاول الاتحاد رد اعتباره واقتناص ثلاث نقاط قد تكون الاغلى هذا الموسم.

ويحتل الهلال المتوج بلقب كأس الملك الجمعة، المركز الرابع برصيد 49 نقطة، جمعها من 25 مباراة، وله مباراة مؤجلة أمام ضمك.

ورغم ابتعاد الهلال عن المنافسة على لقب الدوري وخروجه سابقًا من الكأس السوبر وفقدان لقبه في دوري أبطال آسيا بخسارته النهائي قبل أيام أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، أنقذ موسمه المحلي بلقب كأس الملك على حساب الوحدة بركلات الترجيح.

ويفتقد الهلال لمدافعه الكوري جانغ هيون والكولومبي غوستافو كويّار بسبب تراكم البطاقات وسلمان الفرج للإصابة، لكنه سيستعيد نجمه سالم الدوسري، لينضم إلى بقية نجوم الفريق أمثال الحارس عبدالله المعيوف الذي سجل ركلة الترجيح الاخيرة في نهائي الكأس، وسعود عبدالحميد وياسر الشهراني ومحمد كنو والبيروفي اندي كاريّو والمالي موسى ماريغا والبرازيلي ميشايل ديلغادو والنيجيري أوديون إيغالو.

- "أنا سأحدد من سيأخذ في الدوري" -

قال علي البليهي مدافع الهلال عقب التتويج بكأس الملك، علمًا أنه سجل هدف التعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع ليجر المباراة الى التمديد "يتبقى لنا خمس مباريات بالدوري، وسنحاول الفوز فيها جميعًا قبل انتهاء الموسم".

وتابع متحدثًا عن مواجهة فريقه أمام الإتحاد "أنا سأحدد من سيأخذ الدوري...في المباراة المقبلة إن شاء الله".

في المقابل، وبعد تعثره بالخسارة أمام التعاون، عاد الاتحاد بقوة أمام أبها وفاز عليه برباعية نظيفة، ونجح في توسيع الفارق إلى خمس نقاط مع النصر الوصيف مستغلاً تعثره بالتعادل أمام الخليج.

وباستثناء غياب مهند الشنقيطي للإصابة وزكريا هوساوي للإيقاف، فإن الاتحاد يدخل المباراة بصفوف مكتملة، بتواجد الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي ومواطنيه برونو هنريكي وإيغور كورنادو ورومارينيو والمصري احمد حجازي ومواطنه طارق حامد والمغربي عبدالرزاق حمدالله ومدالله العليان واحمد شراحيلي.

وتقام مباراتا الهلال والاتحاد والطائي والنصر في التوقيت ذاته الثلاثاء، وسيأمل النصر أن يحقق المطلوب منه مقابل أي تعثر للاتحاد للإبقاء على آماله بالتتويج بلقب الدوري للمرة الاولى منذ 2019 وبالتالي إنقاذ موسمه وموسم نجمه رونالدو الذي وصل مطلع 2023 بصفقة خيالية وخروج الفريق من جميع المسابقات هذا العام.

وينفرد النصر بالمركز الثاني برصيد 57 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الشباب الثالث الذي يخوض الاحد مباراته المؤجلة من المرحلة 26 مع الاتفاق.

وفي بقية المباريات يلعب الاثنين الرائد مع ضمك والخليج مع التعاون والفتح مع العدالة والباطن مع الفيحاء. ويلعب الخميس الشباب مع الوحدة، وأبها مع الإتفاق.



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